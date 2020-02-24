На Закарпатті скликають епідемкомісію через вірус та "італійські бусики"

Тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної держадміністрації збереться 25 лютого, аби запобігти занесенню Covid-19 в Україну внаслідок спалаху коронавірусу в Італії.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: Як повідомляє видання, на Закарпаття повертається багато заробітчан на "італійських бусиках".

На засіданні комісії будуть медики, митники, чопські та мукачівські прикордонники.

Крім того, Mukachevo.net повідомило, що в обласну інфекційну лікарню госпіталізували жителя села Дідово з підвищеною температурою.

Хворий розповів у лікарні, що три тижні тому контактував із громадянином Китаю в Угорщині.

Mukachevo.net

Що передувало: Кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Італії зросла до шести осіб. У Ломбардії померла жінка з онкологічним захворюванням.

Станом на понеділок, 24 лютого, 224 людини в країні заразились коронавірусом. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

З 25 лютого на пункті пропуску автосполучення "Тиса" в Закарпатській області пасажирам перевірятимуть температуру.

У Держприкордонслужбі розповіли, що цей пункт за тиждень перетинають близько 500 мікроавтобусів з України в Італію і в протилежному напрямку.