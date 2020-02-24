На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и "итальянских бусиков"

6044 просмотра
Понедельник, 24 февраля 2020, 19:31

Временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной госадминистрации соберется 25 февраля с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Как сообщает издание, в Закарпатье возвращается много заробитчан на "итальянских бусиках".

В заседании комиссии будут участвовать медики, таможенники, чопские и мукачевские пограничники.

Кроме того, Mukachevo.net сообщило, что в областную инфекционную больницу госпитализировали жителя села Дедово с повышенной температурой.

Больной рассказал, что три недели назад контактировал с гражданином Китая в Венгрии.

 
Mukachevo.net

Что предшествовало: Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии увеличилось до шести человек. В Ломбардии умерла женщина с онкологическим заболеванием.

По состоянию на понедельник, 24 февраля, 224 человека в стране заразились коронавирусом. Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

С 25 февраля на пункте пропуска автосообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру.

В Госпогранслужбе рассказали, что этот пункт за неделю пересекают около 500 микроавтобусов из Украины в Италию и в обратном направлении.

Темы: Италия коронавирус Закарпатье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан 24 февраля 2020, 19:15
На Закарпатье на границе с ЕС будут измерять температуру 24 февраля 2020, 17:32
Пассажирам прямых рейсов из Италии в аэропортах Киева будут измерять температуру 24 февраля 2020, 16:55
Все новости
Главные новости
На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и "итальянских бусиков"
Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан
Рейтинг трех партий, которые проходят в Раду, вырос
Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку украинцев – социология
Все новости
Фото

Нацотбор Евровиденья-2020 в фото

Опыт

Как заткнуть рот сексисту-шутнику? 4 истории женщин, которые заставят вас хохотать

психология

6 типов мужчин, которых следует остерегаться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів