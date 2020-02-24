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На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и "итальянских бусиков"

Понедельник, 24 февраля 2020, 18:31
На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и итальянских бусиков

Временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной госадминистрации соберется 25 февраля с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Как сообщает издание, в Закарпатье возвращается много заробитчан на "итальянских бусиках".

В заседании комиссии будут участвовать медики, таможенники, чопские и мукачевские пограничники.

Кроме того, Mukachevo.net сообщило, что в областную инфекционную больницу госпитализировали жителя села Дедово с повышенной температурой.

Больной рассказал, что три недели назад контактировал с гражданином Китая в Венгрии.

 
Mukachevo.net

Что предшествовало: Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии увеличилось до шести человек. В Ломбардии умерла женщина с онкологическим заболеванием.

По состоянию на понедельник, 24 февраля, 224 человека в стране заразились коронавирусом. Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

С 25 февраля на пункте пропуска автосообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру.

В Госпогранслужбе рассказали, что этот пункт за неделю пересекают около 500 микроавтобусов из Украины в Италию и в обратном направлении.

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Темы: ИталиякоронавирусЗакарпатье
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