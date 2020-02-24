В "Українській бронетехніці" та Пашинського провели обшуки

2173 перегляди
Понеділок, 24 лютого 2020, 21:37

Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві  оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами.

У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання екснардепа від БПП Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

Знати більшеДержзрада в Мінекономіці та зірване виробництво снарядів: до чого тут люди Пашинського?

Передісторія: 

  • 7 березня 2019 року організація StateWatch повідомила, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".
  • Після оприлюднення даного факту в ЗМІ приватна фірма заперечила свою маловідомість і зв’язок із Пашинським.
  • Директор Олександр Кузьма є родичем відомого у фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського.
  • У січні 2019 року Міноборони звернулося до суду з метою стягнути з приватної фірми 6,6млн грн через невиконання умов контракту.
  • У липні Господарський суд Києва частково задовольнив позов, зобов'язавши ТОВ "Українська бронетехніка" виплатити штраф 2,4 млн грн.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На Закарпатті скликають епідемкомісію через вірус та "італійські бусики"
Консульство України в Мілані зупиняє обслуговування громадян
Рейтинг трьох партій, які проходять у Раду, зріс
Рада і Кабмін майже повністю розгубили підтримку українців – соціологія
Усі новини
Освіта

ЗНО з української мови та літератури: підготовка, онлайн ресурси, лайфхаки від експертів

тест

Як вода впливає на наше тіло та життя?

психологія

Страх перед "Ні". 8 порад як не боятися відмови