В "Українській бронетехніці" та Пашинського провели обшуки
Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".
Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах
Деталі: Обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами.
У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною.
Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання екснардепа від БПП Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.
Знати більше: Держзрада в Мінекономіці та зірване виробництво снарядів: до чого тут люди Пашинського?
Передісторія:
- 7 березня 2019 року організація StateWatch повідомила, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".
- Після оприлюднення даного факту в ЗМІ приватна фірма заперечила свою маловідомість і зв’язок із Пашинським.
- Директор Олександр Кузьма є родичем відомого у фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського.
- У січні 2019 року Міноборони звернулося до суду з метою стягнути з приватної фірми 6,6млн грн через невиконання умов контракту.
- У липні Господарський суд Києва частково задовольнив позов, зобов'язавши ТОВ "Українська бронетехніка" виплатити штраф 2,4 млн грн.