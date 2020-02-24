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Оборудки в оборонці: у Вінника та Пашинського провели обшуки

Понеділок, 24 лютого 2020, 20:37
Оборудки в оборонці: у Вінника та Пашинського провели обшуки

Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами.

У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання екснардепа від БПП Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

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Передісторія: 

  • 7 березня 2019 року організація StateWatch повідомила, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".
  • Після оприлюднення даного факту в ЗМІ приватна фірма заперечила свою маловідомість і зв’язок із Пашинським.
  • Директор Олександр Кузьма є родичем відомого у фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського.
  • У січні 2019 року Міноборони звернулося до суду з метою стягнути з приватної фірми 6,6млн грн через невиконання умов контракту.
  • У липні Господарський суд Києва частково задовольнив позов, зобов'язавши ТОВ "Українська бронетехніка" виплатити штраф 2,4 млн грн.

Українська правда

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Теми: МіноборониПашинський
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