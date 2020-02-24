Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами.

У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання екснардепа від БПП Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

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