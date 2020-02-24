В "Украинской бронетехнике" и Пашинского прошли обыски
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.
В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной.
Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от БПП Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.
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Предыстория:
- 7 марта 2019 года организация StateWatch сообщила, что в январе "малоизвестная" ООО "Украинская бронетехника" получила 200 млн грн на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".
- После обнародования данного факта в СМИ частная фирма отрицала свою малоизвестность и связь с Пашинским.
- Директор Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского.
- В января 2019 года Минобороны обратилось в суд с целью взыскать с частной фирмы 6,6 млн грн за невыполнение условий контракта.
- В июле Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск, обязав предприятие выплатить штраф 2,4 млн грн.