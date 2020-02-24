Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.

В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной.

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от БПП Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

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