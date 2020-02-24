Уряд посилив заходи безпеки: в аеропортах і на пунктах пропуску у всіх, хто приїхав з країн із зареєстрованими випадками захворювання на коронавірус, перевірятимуть температуру.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова прем’єр-міністра Олексія Гончарука на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу: "Окрім перевірок в аеропортах, ми починаємо перевірки на пунктах пропуску.

З 20 години сьогодні у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла.

Температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України, а також з 8 ранку 25 лютого для подорожуючих через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Згодом такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко: "На території України знаходиться 32 пункти пропуску. Жодний пасажир, який буде мати ознаки захворювання, не потрапить на територію України непоміченим".

Що передувало: Станом на понеділок, 24 лютого, в Італії заразились коронавірусом 224 людини. Італія опинилася на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

25 лютого збереться тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської ОДА, аби запобігти занесенню Covid-19 в Україну. Місцеві ЗМІ повідомили, що на Закарпаття повертається багато заробітчан на "італійських бусиках".