Гончарук: Температуру будут мерять на всех пунктах пропуска

Правительство усилило меры безопасности: в аэропортах и ​​на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут измерять температуру.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука на брифинге по итогам заседания оперативного штаба: "Кроме проверок в аэропортах, мы начинаем проверки на пунктах пропуска.

С 20 часов сегодня у всех людей, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, будут проверять уровень температуры тела.

Температурный скрининг будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины, а также с 8 утра 25 февраля для путешествующих через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко: "На территории Украины находится 32 пункта пропуска. Ни один пассажир с признаками заболевания не попадет на территорию Украины незамеченным".

Что предшествовало: По состоянию на понедельник, 24 февраля, в Италии заразились вирусом 224 человека. Италия оказалась на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

25 февраля соберется временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской ОГА, чтобы предотвратить занесение Covid-19 в Украину. Местные СМИ сообщили, что в Закарпатье возвращается много работников на "итальянских бусиках".