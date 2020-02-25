Коронавірус в Італії: українців серед заражених немає

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Вівторок, 25 лютого 2020, 00:22

В Італії серед 229 осіб, у яких виявили китайський коронавірус, українців не зафіксовано.

Джерело: посол України в Італії Євген Перелигін на брифінгу оперативного штабу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Серед цих 229 осіб немає українських громадян. До посольства, генеральних консульств українські громадяни не зверталися."

Деталі: За словами дипломата, посольство встановило зв’язок з оперативними штабами у провінціях, де виявили коронавірус, та співпрацює із місцевою владою Ломбардії та Венето.

Зазначається, що генконсульство в Мілані прийматиме українців тільки у виняткових справах. Таких як втрата документів чи оформлення виїзду на батьківщину. Такі заходи рекомендовано приписом префекта Мілана, який рекомендував тимчасово обмежити прийом громадян.

Як повідомив Перелигін, станом на 17 годину в Італії зафіксовано 229 хворих на коронавірус Covid-19, з них 172 перебувають в регіоні Ломбардія, 32 – у Венето, решта знаходяться у Емілії-Романьї, П’ємонті, Мілаццо.

Передісторія:

  • Кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. 225 людини – інфіковані. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.
  • Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.
  • Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
  • МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Українська правда
Теми: коронавірус Італія здоров'я


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