Коронавирус в Италии: украинцев среди зараженных нет
В Италии среди 229 человек, у которых обнаружили китайский коронавирус, украинцев не зафиксировано.
Источник: посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на брифинге оперативного штаба, передает "Укринформ"
Прямая речь: "Среди этих 229 человек нет украинских граждан. В посольство, генеральных консульств украинские граждане не обращались."
Детали: По словам дипломата, посольство установило связь с оперативными штабами в провинциях, где обнаружили коронавирус, и сотрудничает с местной властью Ломбардии и Венето.
Отмечается, что генконсульство в Милане будет принимать украинцев только в исключительных делах. Таких как потеря документов или оформления выезда на родину. Такие меры рекомендуется предписанием префекта Милана, который рекомендовал временно ограничить прием граждан.
Как сообщил Перелыгин, по состоянию на 17 часов в Италии зафиксировано 229 больных коронавирусом Covid-19, из них 172 находятся в регионе Ломбардия, 32 в Венето, остальные находятся в Эмилии-Романье, Пьемонте, Милаццо.
Предыстория:
- Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. 225 человек - инфицированы. Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.
- Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
- Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
- МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.