Сьома людина померла від коронавірусу в Італії
Вівторок, 25 лютого 2020, 01:28
В Італії від спричинених коронавірусом COVID-19 ускладнень помер сьомий пацієнт.
Джерело: ANSA
Деталі: У лікарні італійського міста Комо помер 62-річний чоловік. Зазначається, що померлий мав багато хронічний захворювань.
Наразі Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї. Кількість інфікованих становить 229 осіб.
Нагадаємо:
- Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
- Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.
- МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.
- В Італії серед 229 осіб, у яких виявили китайський коронавірус, українців не зафіксовано.
Українська правда