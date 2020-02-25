Сьома людина померла від коронавірусу в Італії

В Італії від спричинених коронавірусом COVID-19 ускладнень помер сьомий пацієнт.

Джерело: ANSA

Деталі: У лікарні італійського міста Комо помер 62-річний чоловік. Зазначається, що померлий мав багато хронічний захворювань.

Наразі Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї. Кількість інфікованих становить 229 осіб.

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