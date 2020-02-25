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Сьома людина померла від коронавірусу в Італії

Вівторок, 25 лютого 2020, 01:28

В Італії від спричинених коронавірусом COVID-19 ускладнень помер сьомий пацієнт.

Джерело: ANSA

Деталі: У лікарні італійського міста Комо помер 62-річний чоловік. Зазначається, що померлий мав багато хронічний захворювань. 

Наразі Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї. Кількість інфікованих становить 229 осіб. 

Нагадаємо:

  • Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.
  • Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.
  • МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.
  • В Італії серед 229 осіб, у яких виявили китайський коронавірус, українців не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019ІталіяЄвропа
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