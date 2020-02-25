Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Седьмой человек умер от коронавируса в Италии

Вторник, 25 февраля 2020, 01:28

В Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умер седьмой пациент.

Источник: ANSA

Детали: В больнице итальянского города Комо умер 62-летний мужчина. Отмечается, что умерший имел много хронический заболеваний.

Сейчас Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи. Количество инфицированных составляет 229 человек.

Напомним:

  • Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
  • Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
  • МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019ИталияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: