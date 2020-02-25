Седьмой человек умер от коронавируса в Италии

201 просмотр
Вторник, 25 февраля 2020, 02:28

В Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умер седьмой пациент.

Источник: ANSA

Детали: В больнице итальянского города Комо умер 62-летний мужчина. Отмечается, что умерший имел много хронический заболеваний.

Сейчас Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи. Количество инфицированных составляет 229 человек.

Напомним:

  • Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
  • Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
  • МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться 25 февраля 2020, 00:51
Коронавирус в Италии: украинцев среди зараженных нет 25 февраля 2020, 00:22
Глава ВОЗ: Пик эпидемии китайского коронавируса уже прошел 24 февраля 2020, 22:27
Все новости
Главные новости
Махинации в оборонке: у Винника и Пашинского прошли обыски
Новости 24 февраля: новая социология, коронавирус в Италии
На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за вируса и "итальянских бусиков"
Консульство Украины в Милане останавливает обслуживание граждан
Все новости
здоровье

Как справиться с пониженным давлением?

Опыт

Как это – работать аптекаршей

психология

9 необычных признаков того, что вы находитесь в хроническом стрессе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!