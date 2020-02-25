Седьмой человек умер от коронавируса в Италии

В Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умер седьмой пациент.

Источник: ANSA

Детали: В больнице итальянского города Комо умер 62-летний мужчина. Отмечается, что умерший имел много хронический заболеваний.

Сейчас Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи. Количество инфицированных составляет 229 человек.

Напомним: