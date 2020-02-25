Седьмой человек умер от коронавируса в Италии
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Вторник, 25 февраля 2020, 02:28
В Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умер седьмой пациент.
Источник: ANSA
Детали: В больнице итальянского города Комо умер 62-летний мужчина. Отмечается, что умерший имел много хронический заболеваний.
Сейчас Италия – на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи. Количество инфицированных составляет 229 человек.
Напомним:
- Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.
- Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
- МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.
Украинская правда
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