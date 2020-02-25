Демократи вимагають від Трампа санкцій проти РФ через втручання у вибори
Вівторок, 25 лютого 2020, 03:34
Демократи вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа повинна накласти санкції на Росію через інформацію розвідки про спроби Москви втрутитись на майбутні президентські вибори в США.
Джерело: Reuters
Деталі: Сенатори Чак Шумер, Боб Менендес та Шеррод Браун написали держсекратю Майку Помпео та міністру фінансів Стівену Мнучіна з вимогою запровадження санкцій проти Росії. Окрім того вони хочуть введення санкцій проти тих осіб, які можуть бути причетними до спроб вплинути на американські вибори.
Нагадаємо:
- Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа.
- Трамп назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.
- Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
Українська правда