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Демократи вимагають від Трампа санкцій проти РФ через втручання у вибори

Вівторок, 25 лютого 2020, 03:34
Демократи вимагають від Трампа санкцій проти РФ через втручання у вибори

Демократи вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа повинна накласти санкції на Росію через інформацію розвідки про спроби Москви втрутитись на майбутні президентські вибори в США.

Джерело: Reuters

Деталі: Сенатори Чак Шумер, Боб Менендес та Шеррод Браун написали держсекратю Майку Помпео та міністру фінансів Стівену Мнучіна з вимогою запровадження санкцій проти Росії. Окрім того вони хочуть введення санкцій проти тих осіб, які можуть бути причетними до спроб вплинути на американські вибори. 

Нагадаємо:

  • Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа. 
  • Трамп назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.
  • Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

Українська правда
Теми: вибориСШАРосія
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