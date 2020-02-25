Демократи вимагають від Трампа санкцій проти РФ через втручання у вибори

Демократи вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа повинна накласти санкції на Росію через інформацію розвідки про спроби Москви втрутитись на майбутні президентські вибори в США.

Джерело: Reuters

Деталі: Сенатори Чак Шумер, Боб Менендес та Шеррод Браун написали держсекратю Майку Помпео та міністру фінансів Стівену Мнучіна з вимогою запровадження санкцій проти Росії. Окрім того вони хочуть введення санкцій проти тих осіб, які можуть бути причетними до спроб вплинути на американські вибори.

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