Демократы требуют от Трампа санкций против РФ из-за вмешательства в выборы

Демократы считают, что администрация президента Дональда Трампа должна наложить санкции на Россию из-за информации разведки о попытках Москвы вмешаться в будущие президентские выборы в США.

Источник: Reuters

Детали: Сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун написали госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучина с требованием введения санкций против России. Кроме того, они хотят санкций против тех лиц, которые могут быть причастны к попыткам повлиять на американские выборы.

Напомним: