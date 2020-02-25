Демократы требуют от Трампа санкций против РФ из-за вмешательства в выборы

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Вторник, 25 февраля 2020, 04:34

Демократы считают, что администрация президента Дональда Трампа должна наложить санкции на Россию из-за информации разведки о попытках Москвы вмешаться в будущие президентские выборы в США.

Источник: Reuters

Детали: Сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун написали госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучина с требованием введения санкций против России. Кроме того, они хотят санкций против тех лиц, которые могут быть причастны к попыткам повлиять на американские выборы.

Напомним:

  • Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться в президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
  • Трамп назвал очередной "кампанией по дезинформации" сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, чтобы помочь ему переизбраться.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Украинская правда
Темы: виборы США Росcия


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