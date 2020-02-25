Через негоду на Одещині знеструмлено майже 150 населених пунктів

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Вівторок, 25 лютого 2020, 05:43

В Одеській області внаслідок негоди без електроенергії залишились 145 населених пунктів.

Джерело: Одеська ОДА у Facebook

Дослівно: "Наразі наслідки негоди ліквідують 40 бригад. Залучено 96 робітників та 57 одиниць техніки.

Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березівський та Роздільнянський райони".

Деталі: Також у результаті падіння дерев пошкоджено 112 автівок. Передбачалось, що вітер мав стихнути наприкінці доби. Після цього надзвичайники мали почати ліквідацію наслідків негоди. 

Що передувало: В Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.

Українська правда
Теми: Одеська область погода надзвичайна подія


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