Через негоду на Одещині знеструмлено майже 150 населених пунктів

В Одеській області внаслідок негоди без електроенергії залишились 145 населених пунктів.

Джерело: Одеська ОДА у Facebook

Дослівно: "Наразі наслідки негоди ліквідують 40 бригад. Залучено 96 робітників та 57 одиниць техніки.

Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березівський та Роздільнянський райони".

Деталі: Також у результаті падіння дерев пошкоджено 112 автівок. Передбачалось, що вітер мав стихнути наприкінці доби. Після цього надзвичайники мали почати ліквідацію наслідків негоди.

Що передувало: В Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.