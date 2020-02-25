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Из-за непогоды в Одесской области обесточены почти 150 населенных пунктов

Вторник, 25 февраля 2020, 04:43
Из-за непогоды в Одесской области обесточены почти 150 населенных пунктов

В Одесской области в результате непогоды без электроэнергии остались 145 населенных пунктов.

Источник: Одесская ОГА в Facebook

Дословно: "Сейчас последствия непогоды ликвидируют 40 бригад. Привлечено 96 работников и 57 единиц техники.

Больше всего от непогоды пострадали Белгород-Днестровский, Березовский и Раздельнянский районы".

Детали: Также в результате падения деревьев повреждены 112 автомобилей. Предполагалось, что ветер был заглохнуть в конце суток. После этого чрезвычайники должны были начать ликвидацию последствий непогоды.

Что предшествовало: В Одессе поваленное шквальным ветром дерево убило пожилую женщину.

Украинская правда
Темы: Одесская областьпогодачрезвычайное происшествие
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