Из-за непогоды в Одесской области обесточены почти 150 населенных пунктов
Вторник, 25 февраля 2020, 04:43
В Одесской области в результате непогоды без электроэнергии остались 145 населенных пунктов.
Источник: Одесская ОГА в Facebook
Дословно: "Сейчас последствия непогоды ликвидируют 40 бригад. Привлечено 96 работников и 57 единиц техники.
Больше всего от непогоды пострадали Белгород-Днестровский, Березовский и Раздельнянский районы".
Детали: Также в результате падения деревьев повреждены 112 автомобилей. Предполагалось, что ветер был заглохнуть в конце суток. После этого чрезвычайники должны были начать ликвидацию последствий непогоды.
Что предшествовало: В Одессе поваленное шквальным ветром дерево убило пожилую женщину.
Украинская правда