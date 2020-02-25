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Негода травмувала 4 людей, пошкодила покрівлі у 9 областях. І вітер дме далі

Вівторок, 25 лютого 2020, 07:28
Негода травмувала 4 людей, пошкодила покрівлі у 9 областях. І вітер дме далі

24 лютого через пориви вітру в Одесі 1 особа загинула від падіння дерева, а в Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську й Запоріжжі травмовано по одній людині – усього четверо.

Джерело: зведення Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській,  Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).

Підрозділи ДСНС виїжджали 211 разів для надання допомоги населенню, прибрали 239 повалених дерев. Усього залучали 774 людей особового складу та 208 одиниць техніки ДСНС.

У місті Кривий Ріг, на вулиці Салтиківська, дерево впало на автомобіль.

Станом на 7 ранку 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

За повідомленням Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

"Українська правда" у Threads

Теми: стихіяпогодаДСНС
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