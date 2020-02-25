Непогода травмировала 4 человек, повредила кровли в 9 областях. И ветер дует дальше

24 февраля из-за порывов ветра в Одессе 1 человек погиб от падения дерева, а в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье травмированы по одному человеку – всего четверо.

Источник: сводка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подразделения ГСЧС выезжали 211 раз для оказания помощи населению, убрали 239 поваленных деревьев. Всего привлекали 774 человек личного состава и 208 единиц техники ГСЧС.

В городе Кривой Рог на улице Салтиковская, дерево упало на автомобиль.

По состоянию на 7 утра 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно: Николаевская – 147, Одесская – 124, Днепропетровская – 69, Херсонская – 52, Запорожская – 41, Донецкая – 25, Полтавская – 11, Винницкая – 11 Сумская – 8, Кировоградская – 8, Черкасская – 5 и Луганская – 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).