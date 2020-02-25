Матч "Інтера" й "Лудогорця" у Мілані проведуть без глядачів через вірус

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Вівторок, 25 лютого 2020, 09:58

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Інтером" і "Лудогорцtv", який запланованj на 27 лютого в Мілані, пройде без глядачів.

Джерело: болгарський клуб Ludogorets із посиланням на УЄФА, football.ua

Деталі: На початку дня "нерадзуррі" (прізвисько міланського "Інтера") відправили офіційний лист "Лудогорцю", в якому оголосили, що міська влада охорони здоров'я дозволила провести гру без уболівальників.

Головна причина цього – загроза зараження коронавірусом, через який перенесли вже чотири поєдинки Серії А: "Інтер" – "Сампдорія", "Аталанта" – "Сассуоло", "Верона" – "Кальярі" і "Торіно" – "Парма".

Раніше розглядався варіант з проведенням матчу "Інтер" – "Лудогорець" на нейтральному полі.

У "Інтера" вже є одна перемога.

В Італії вже сім людей загинули від спалаху коронавірусу, епіцентром якого був Китай. Кількість інфікованих сягнула 229 осіб. 

УЄФА заявляє, що відстежує ситуацію на півночі Італії і негайно відреагує в разі зміни ситуації.

Теми: Італія спорт коронавірус Covid-2019 епідемія


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