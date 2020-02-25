Матч "Интера" и "Лудогорца" в Милане проведут без зрителей из-за вируса

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем", который запланирован на 27 февраля в Милане, пройдет без зрителей.

Источник: болгарский клуб Ludogorets со ссылкой на УЕФА, football.ua

Детали: В начале дня "нерадзурри" (прозвище миланского "Интера") отправили официальное письмо "Лудогорцу", в котором объявили, что городские власти здравоохранения разрешили провести игру без болельщиков.

Главная причина этому – угроза заражения коронавирусом из-за которого перенесли уже четыре поединка Серии А: "Интер" – "Сампдория", "Аталанта" – "Сассуоло", "Верона" – "Кальяри" и "Торино" – "Парма".

Ранее рассматривался вариант с проведением матча "Интер" – "Лудогорец" на нейтральном поле.

У "Интера" уже есть одна победа.

В Италии уже семь человек погибли от вспышки коронавируса, эпицентром которой был Китай. Количество инфицированных достигло 229 человек.

УЕФА заявляет, что отслеживает ситуацию на севере Италии и немедленно отреагирует в случае изменения ситуации.