Поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс".

Джерело: Ukrainian Cyber Alliance

Дослівно: "Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводяться обшуки за місцем їх реєстрації.

На разі ми не маємо більш детальної інформації, щодо причини таких дій. Ми пов'язуємо такі дії Національної поліції України з політичним тиском на наших активістів".

Деталі: Альона Гринько у коментарях поширила ухвалу суду, в якій сказано, що дозвіл на обшук у Києві по вулиці Наталії Ужвій 4-в надано у зв’язку з розслідуванням інциденту від 16 жовтня 2019 року, коли на табло "Міжнародного аеропорту Одеса" з’явилося фото дівчини з написом "Fuck you Greta".

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