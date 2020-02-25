Кібер Альянс заявляє про обшуки у своїх співвласників
Поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс".
Джерело: Ukrainian Cyber Alliance
Дослівно: "Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводяться обшуки за місцем їх реєстрації.
На разі ми не маємо більш детальної інформації, щодо причини таких дій. Ми пов'язуємо такі дії Національної поліції України з політичним тиском на наших активістів".
Деталі: Альона Гринько у коментарях поширила ухвалу суду, в якій сказано, що дозвіл на обшук у Києві по вулиці Наталії Ужвій надано у зв’язку з розслідуванням інциденту від 16 жовтня 2019 року, коли на табло "Міжнародного аеропорту Одеса" з’явилося фото дівчини з написом "Fuck you Greta"
Передісторія:
- 16 жовтня 2019 року в аеропорту Одеси на інформаційному табло висвітився образливий напис – очевидно, на адресу 16-річної шведської екоактівістки Ґрети Тунберг.
- Ґрета Тінтін Елеонора Ернман Тунберґ (3 січня 2003 року) – шведська активістка, яка виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату.
- У серпні 2018 року вона стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції.
- У листопаді 2018 року вона виступила на TEDxStockholm, у грудні звернулася до Конференції ООН з питань зміни клімату, а у січні 2019 року запрошена на Всесвітній економічний форум у Давосі.
- Журнал "Time" назвав Ґрету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року, а 11 грудня 2019 року оголосив її людиною року.