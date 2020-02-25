Кибер Альянс заявляет об обысках у своих совладельцев
Полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс".
Источник: Ukrainian Cyber Alliance
Дословно: "Утром 25-го февраля у общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводятся обыски по месту их регистрации.
В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов".
Детали: Алена Гринько в комментариях распространила постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий 4-в дан в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Gretta".
Предыстория:
- 16 октября 2019 года в аэропорту Одессы на информационном табло высветился оскорбительную надпись – очевидно, в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.
- Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберґ (3 января 2003 года) – шведская активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата.
- В августе 2018 года она стала известной тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции.
- В ноябре 2018 года она выступила на TEDxStockholm, в декабре обратилась к Конференции ООН по вопросам изменения климата, а в январе 2019 года была приглашена на Всемирный экономический форум в Давосе.
- Журнал "Time" назвал Грету одной из 25 самых влиятельных подростков мира в 2018 году, а 11 декабря 2019 года объявил ее человеком года.