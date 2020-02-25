Кибер Альянс заявляет об обысках у своих совладельцев

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Вторник, 25 февраля 2020, 10:22
Подслушано Одесса

Полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс".

Источник: Ukrainian Cyber ​​Alliance

Дословно: "Утром 25-го февраля у общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводятся обыски по месту их регистрации.

В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов".

Детали: Алена Гринько в комментариях распространила постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий 4-в дан в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Gretta".

 

Предыстория:

  • 16 октября 2019 года в аэропорту Одессы на информационном табло высветился оскорбительную надпись – очевидно, в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.
  • Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберґ (3 января 2003 года) – шведская активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата.
  • В августе 2018 года она стала известной тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции.
  • В ноябре 2018 года она выступила на TEDxStockholm, в декабре обратилась к Конференции ООН по вопросам изменения климата, а в январе 2019 года была приглашена на Всемирный экономический форум в Давосе.
  • Журнал "Time" назвал Грету одной из 25 самых влиятельных подростков мира в 2018 году, а 11 декабря 2019 года объявил ее человеком года.

Алена Рощенко, УП
Темы: полиция обыски хакеры Одесса активисты


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