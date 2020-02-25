Кибер Альянс заявляет об обысках у своих совладельцев

Полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс".

Источник: Ukrainian Cyber ​​Alliance

Дословно: "Утром 25-го февраля у общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс" Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводятся обыски по месту их регистрации.

В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов".

Детали: Алена Гринько в комментариях распространила постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий дан в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Gretta".

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