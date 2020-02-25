Народному депутату восьмого скликання Тетяні Чорновол повідомили про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності через конфлікт із Дмитром Кучером у жовтні 2019 року.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису".

Деталі: Чорновол повідомили про підозру за ч.1 ст.171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста).

У разі доведення вини екснардепці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Що було раніше: Конфлікт трапився 18 жовтня 2019 року на засіданні Апеляційного адмінсуду Києва, який розглядав питання запобіжного заходу екснардепу від фракції "Народний фронт" Сергію Пашинському.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко написав у Facebook, що Кучер розповів, що під час судового засідання у нього вирвали з рук телефон, штовхали, дряпали та перешкоджали журналістській діяльності. Зокрема, він звинуватив у нападі Чорновол.

На місце події Кучер викликав поліцію і написав заяву про перешкоджання діяльності.

Пряма мова Кучера: "Запитав у пані Чорновол про її ставлення до рішення суду, вона коротко відповіла – якесь класичне висловлювання. Тоді я перевів камеру на Парубія, який обіймався з Пашинським і вони про щось говорили. А з лівого боку стояла пані Чорновол, яка раптом вихопила в мене телефон, щоб я не знімав. Я вирішив забрати телефон назад, адже він досить дороговартісний, і поки повертав, пані Чорновол мене подряпала".

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