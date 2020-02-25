Чорновол повідомили про підозру, бо напала на журналіста

1023 перегляди
Вівторок, 25 лютого 2020, 10:35

Народному депутату восьмого скликання Тетяні Чорновол повідомили про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності через конфлікт із Дмитром Кучером у жовтні 2019 року.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису".

Деталі: Чорновол повідомили про підозру за ч.1 ст.171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

У разі доведення вини екснардепці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Що було раніше: Конфлікт трапився 

Українська правда
Теми: ДБР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Захист Порошенка оскаржив привід до суду в 5 інстанціях 24 лютого 2020, 12:32
Офіс генпрокурора вперше відкрив справу проти кнопкодава 22 лютого 2020, 00:53
Суд дав санкцію на примусовий привід Порошенка на допит – ДБР 21 лютого 2020, 18:38
Усі новини
Головні новини
Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватись
Очільник ВООЗ: Пік епідемії китайського коронавірусу вже минув
Оборудки в оборонці: у Вінника та Пашинського провели обшуки
Новини 24 лютого: нова соціологія, коронавірус в Італії
Усі новини
Житло

Які бактерії живуть в нашій оселі та чи можуть вони нам зашкодити?

здоров'я

Як впоратися з пониженим тиском?

здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?