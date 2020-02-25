Народному депутату восьмого скликання Тетяні Чорновол повідомили про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності через конфлікт із Дмитром Кучером у жовтні 2019 року.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису".

Деталі: Чорновол повідомили про підозру за ч.1 ст.171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

У разі доведення вини екснардепці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Що було раніше: Конфлікт трапився