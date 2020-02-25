Народному депутату восьмого созыва Татьяне Чорновил сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи".

Детали: Чорновол сообщили о подозрении по ч.1 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

В случае доказательства вины экс-нардепу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Что было раньше: Конфликт случился 18 октября 2019 года на заседании Апелляционного админсуда Киева, который рассматривал вопрос меры пресечения экс-нардепу от фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко написал в Facebook, что Кучер рассказал, что во время судебного заседания в него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, он обвинил в нападении Чорновол.

На место происшествия Кучер вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности.

Прямая речь Кучера: "Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновол меня поцарапала".

Напомним: