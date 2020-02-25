Народному депутату восьмого созыва Татьяне Чорновил сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи".

Детали: Чорновол сообщили о подозрении по ч.1 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста).