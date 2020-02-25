Чорновол огласили подозрение: напала на человека на суде по Пашинскому
Народному депутату восьмого созыва Татьяне Чорновил сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи".
Детали: Чорновол сообщили о подозрении по ч.1 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
В случае доказательства вины экс-нардепу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Что было раньше: Конфликт случился 18 октября 2019 года на заседании Апелляционного админсуда Киева, который рассматривал вопрос меры пресечения экс-нардепу от фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.
Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко написал в Facebook, что Кучер рассказал, что во время судебного заседания в него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, он обвинил в нападении Чорновол.
На место происшествия Кучер вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности.
Прямая речь Кучера: "Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновол меня поцарапала".
Напомним:
- Кучер сотрудник sharij.net. На него не впервые нападают в зале суда. В частности, в декабре 2019 года на суде, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
- Тогда Кучер рассказал, что ему угрожали, задавали глупые вопросы, ударили и облили мочой.
- "Шарий.net" принадлежит пророссийском блогеру Анатолию Шарию, который сейчас проживает за пределами Украины и скрывается от следствия.