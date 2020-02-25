Посадовців "Київміськсвітла" підозрюють у закупівлі дуже дорогих ламп

П’ятьох посадовців КП "Київміськсвітла" прокуратура підозрює у махінаціях із закупівлями натрієвих ламп.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "За версією слідства, у 2018 році посадові особи КП "Київміськсвітло", ймовірно порушуючи законодавство, здійснили закупівлю в одному із ТОВ натрієвих ламп для вуличного освітлення за завищеними цінами".

Деталі: Посадовцям повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). У них провели обшуки, дві комплексні товарознавчі та судово-економічні експертизи КНДІСЕ, за результатами яких встановлено факт нанесення матеріальних збитків державі на суму понад 23 млн грн.

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