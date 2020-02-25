Посадовців "Київміськсвітла" підозрюють у закупівлі дуже дорогих ламп

422 перегляди
Вівторок, 25 лютого 2020, 13:34

П’ятьох посадовців КП "Київміськсвітла" прокуратура підозрює у махінаціях із закупівлями натрієвих ламп.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "За версією слідства, у 2018 році посадові особи КП "Київміськсвітло", ймовірно порушуючи законодавство, здійснили закупівлю в одному із ТОВ натрієвих ламп для вуличного освітлення за завищеними цінами".

Деталі: Посадовцям повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). У них провели обшуки, дві комплексні товарознавчі та судово-економічні експертизи КНДІСЕ, за результатами яких встановлено факт нанесення матеріальних збитків державі на суму понад 23 млн грн.

Що було раніше: За "іспанські" ліхтарі біля Верховної Ради, які виявилися китайськими, переплатили вдвічі

Українська правда
Теми: Київ прокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Алієв вийшов з управління Blockbuster Mall 25 лютого 2020, 13:04
На Центральному вокзалі встановили зарядні станції для електрокарів 25 лютого 2020, 13:00
Під час пожежі в теплотрасі у Києві загинули 3 людини 25 лютого 2020, 12:48
Усі новини
Головні новини
Зеленського на виборах готові підтримати ще більше українців
Чорновол оголосили підозру: напала на людину на суді по Пашинському
Українці з лайнера Diamond Princess відмовились евакуюватись
Очільник ВООЗ: Пік епідемії китайського коронавірусу вже минув
Усі новини
Культура

Як українці святкували останній тиждень перед великим постом

Культура

Як влаштований український стендап

здоров'я

Як мати чисту шкіру без прищів: 11 порад на основі наукових даних