Должностных лиц "Киевгорсвета" подозревают в закупке очень дорогих ламп

Пять должностных лиц КП "Киевгорсвета" прокуратура подозревает в махинациях с закупками натриевых ламп.

Источник: пресс служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "По версии следствия, в 2018 году должностные лица КП" Киевгорсвет ", вероятно нарушение законодательства, осуществили закупку в одном из ООО натриевых ламп для уличного освещения по завышенным ценам".

Детали: Чиновникам сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). В них провели обыски, две комплексные товароведные и судебно-экономические экспертизы КНИИСЭ, по результатам которых установлен факт нанесения материального ущерба государству на сумму свыше 23 млн грн.

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