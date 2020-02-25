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У поліції пояснили, чому прийшли з обшуками до "Кібер альянсу"

Вівторок, 25 лютого 2020, 12:49
У поліції пояснили, чому прийшли з обшуками до Кібер альянсу

Поліція Одеської області пояснила, що проводить обшуки у громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" у рамках кримінального провадження щодо несанкціонованого втручання в інформсистеми одеського аеропорту.

Джерело: пресслужба поліції Одещини  

Дослівно: "Правоохоронці Одещини проводять слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого втручання до інформаційних систем одеського аеропорту.

Оперативне супроводження у провадженні здійснюють працівники Департаменту кіберполіції та СБУ в Одеській області за процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури №2".

Деталі: Відзначається, що в жовтні минулого року невідомі несанкціоновано втрутились в інформаційні системи Міжнародного аеропорту "Одеса". Цю подію кваліфікували за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів)) ККУ.

Слідство встановило осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього правопорушення. Зараз у фігурантів тривають санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучають технічне обладнання, яке направлять на експертизу.

В поліції додали, що фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Правоохоронці традиційно не повідомляють, у кого проводять обшуки, але раніше ГО "Український Кібер Альянс" повідомила, що поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співзасновників організації.

Згідно з ухвалою суду, дозвіл на обшук у Києві по вулиці Наталії Ужвій надано у зв’язку з розслідуванням інциденту від 16 жовтня 2019 року, коли на табло "Міжнародного аеропорту Одеса" з’явилося фото дівчини з написом "Fuck you Greta".

Українська правда
Теми: поліціяОдесаобшукихакери
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