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В полиции объяснили, почему пришли с обысками в "Кибер альянс"

Вторник, 25 февраля 2020, 12:49
В полиции объяснили, почему пришли с обысками в Кибер альянс

Полиция Одесской области объяснила, что проводит обыски у общественных активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс" в рамках уголовного производства относительно несанкционированного вмешательства в информсистемы одесского аэропорта.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно: "Правоохранители Одесской области проводят следственные действия в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта.

Оперативное сопровождение в производстве осуществляют сотрудники Департамента киберполиции и СБУ в Одесской области под процессуальным руководством одесской местной прокуратуры №2".

Детали: Отмечается, что в октябре прошлого года неизвестные несанкционированно вмешались в информационные системы Международного аэропорта "Одесса". Это событие квалифицировали по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)) УКУ.

Следствие установило лиц, которые могут быть причастны к совершению этого правонарушения. Сейчас у фигурантов проходят санкционированные обыски. Правоохранители изымают техническое оборудование, которое направят на экспертизу.

В полиции добавили, что фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Правоохранители традиционно не сообщается, у кого проводят обыски, но раньше ОО "Украинский Кибер Альянс" сообщила, что полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и соучредителей организации.

Согласно постановлению суда, разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Greta".

Украинская правда
Темы: полицияОдессаобыскихакеры
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