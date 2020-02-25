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Дипломат з "новічком": ГРУшник-отруювач виявився членом місії Росії в СОТ

Вівторок, 25 лютого 2020, 13:29
бізнесмен Еміліян Гебрев

Російський ГРУшник, який намагався отруїти в Болгарії торговця зброєю Еміліяна Гебрева, виявився чинним членом місії Росії в СОТ

Джерело: The Insider

Деталі: Розслідувачі The Insider з'ясували, що один з ключових учасників групи ГРУ, що отруїла бізнесмена Еміліяна Гебрева в Болгарії, відомий під ім'ям Георгій Горшков, насправді є Єгором Гордієнко.

Зліва - Георгій Горшков, праворуч - Єгор Гордієнко
Зліва - Георгій Горшков, праворуч - Єгор Гордієнко

Про існування офіцера ГРУ на ім'я Георгій Горшков журналістам стало відомо ще в жовтні 2018 року, коли вони виявили серед попутників у "Сергія Федотова" (підозрюваного в справі Скрипалів) людину із закордонним паспортом, номер якого відрізнявся лише на 2 цифри.

За даними The Insider, Гордієнко народився в 1979 році в містечку Болград на Одещині, а в 80-х його батько з сім'єю перебрався в Москву. Судячи з наявних даних, в 2007 році він вперше побував за кордоном і під своїм справжнім ім'ям на 12 днів відправився в Каїр.

З 2010 року він починає здійснювати поїздки під ім'ям "Георгій Горшков". Географія його подорожей широка: Барселона, Україна, Туреччина, Чехія, Таджикистан, Чехія, Швейцарія, Італія, Фінляндія, Франція. Ще до Болгарії він здійснив кілька спільних поїздок з Сергєєвим ("Федотовим"), в тому числі до Франції і в Таджикистан).

У березні та квітні 2014 року він кілька разів опиняється в Ростові і в Криму. А в липні 2014 року отримує від держави квартиру в тому ж будинку і в той же час, що і Олександр Мішкін ("Петров"), один з отруйників Скрипалів.

З огляду на те, що Мішкін і Чепіга стали "героями Росії" за участь в українській операції і саме у зв'язку з цим отримали квартири в 2014 році, можна з високою часткою ймовірності припустити, що і Гордієнко теж "герой". А значить, особисто зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним ("героїв Росії" за традицією нагороджує особисто президент).

Вперше "Горшков" прилетів до Болгарії 11 лютого 2015 року разом з іншими співробітниками ГРУ – Денисом Сергєєвим ( "Сергієм Федотовим) і Сергієм Лютенком ("Сергієм Павловим") – обидва його попутника тепер теж в розшуку у цій справі.

Через 9 днів вся трійця повернулася в Москву. На думку болгарських правоохоронців, ця перша поїздка була підготовчою. 24 квітня всі троє знову прилетіли в Болгарію.

Болгарські слідчі вважають, що Сергєєв наніс спреєм нервово-паралітичну отруту ("новічок" або близьку за складом речовину) на ручку дверей автомобіля Гебрева (на думку слідства саме він потрапив у зону видимості камери на парковці в безглуздому крислатому капелюсі і в перчатках).

Увечері того ж дня під час ділової вечері Гебрев знепритомнів. У той же вечір Гордієнко, Сергєєв і Лютенко залишили країну.

Незабаром після болгарської операції "Горшков" зникає, але Гордієнко продовжує активну діяльність під своїм реальним ім'ям.

У 2016 році він подорожує в основному в Крим, а в 2017 році знову відправляється в Європу - тепер уже з дипломатичним паспортом. 27 січня він прилітає до Женеви в статусі третього секретаря, акредитованого як член російської місії при Світовій організації торгівлі.

25 жовтня 2018 року Гордієнко вилетів до Москви і відтоді Росію не залишав.

Прес-секретар російської місії в СОТ Дарина Рудакова на питання, чому Гордієнко так раптово залишив місію, попросила передзвонити, після чого перестала брати слухавку.

Таким чином, будучи дипломатом в ранзі третього секретаря, Гордієнко брав участь в спецопераціях разом з учасниками отруєння Скрипаля.

Статус дипломата дозволяв йому перетинати кордон без огляду багажу, а це значить, що він міг бути саме тією людиною, яка доставила "Новічок" з Росії.

З огляду на те, що він акредитований до кінця 2020 року, випадок Гордієнко став першим, коли чинного дипломата оголошують в розшук Інтерполу за звинуваченням у замаху на вбивство.

Що було раніше: Прокуратура Болгарії звинувачує трьох росіян в спробі вбивства в 2015 році торговця зброєю Еміліяна Гебрева.

Вони звинувачуються в тому, що в період з 28 квітня по 4 травня 2015 року в Софії "як співучасники здійснили спробу навмисного вбивства шляхом отруєння постраждалих з використанням невідомої фосфорорганічної речовини".

Гебрев був госпіталізований після того, як знепритомнів на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той самий час стали погано сину Гебрева і один з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

На питання про те, чому він міг становити інтерес для ГРУ, Гебрев відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Теми: РосіяБолгаріявбивство
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