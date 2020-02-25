Дипломат с "новичком": ГРУшник-отравитель оказался членом миссии России в ВТО

Российский ГРУшник, который пытался отравить в Болгарии торговца оружием Эмилияна Гебрева, оказался действующим членом миссии России в ВТО

Источник: The Insider

Детали: Расследователи The Insider выяснили, что один из ключевых участников ГРУшной группы, отравившей бизнесмена Эмилияна Гебрева в Болгарии, известный под именем Георгий Горшков, в действительности является Егором Гордиенко.

Слева — Георгий Горшков, справа — Егор Гордиенко

О существовании офицера ГРУ по имени Георгий Горшков журналистам стало известно еще в октябре 2018 года, когда они обнаружили в попутчиках у "Сергея Федотова" (подозреваемого в деле Скрипалей) человека с номером загранпаспорта, номер которого отличался всего лишь на 2 цифры.

По данным The Insider, Гордиенко родился в 1979 году в городке Болград в Одесской области, а в 80-х его отец с семьей перебрался в Москву. Судя по имеющимся данным, в 2007 году он впервые побывал за границей и под своим настоящим именем на 12 дней отправился в Каир.

С 2010 года он начинает совершать поездки под именем "Георгий Горшков". География его путешествий широка: Барселона, Украина, Турция, Чехия, Таджикистан, Чехия, Швейцария, Италия, Финляндия, Франция. Еще до Болгарии он совершает несколько совместных поездок с Сергеевым ("Федотовым"), в том числе во Францию и в Таджикистан).

В марте и апреле 2014 года он несколько раз оказывается в Ростове и в Крыму. А в июле 2014 года он получает от государства квартиру в том же доме и в то же время, что и Александр Мишкин ("Петров"), один из отравителей Скрипалей.

Учитывая, что Мишкин и Чепига стали "героями России" за участие в украинской операции и именно в связи с этим получили квартиры в 2014 году, можно с высокой долей вероятности предположить, что и Гордиенко тоже "герой". А значит, лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным ("героев России" по сложившейся традиции награждает лично президент).

Первый раз "Горшков" прилетел в Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с другими сотрудниками ГРУ — Денисом Сергеевым ("Сергеем Федотовым) и Сергеем Лютенко ("Сергеем Павловым") — оба его попутчика теперь тоже в розыске по этому делу.

Через 9 дней вся троица вернулась в Москву. По мнению болгарских правоохранителей, эта первая поездка была подготовительной. 24 апреля все трое снова прилетели в Болгарию.

Болгарские следователи полагают, что Сергеев нанес спреем нервно-паралитический яд ("Новичок" или близкое по составу вещество) на ручку двери автомобиля Гебрева (по мнению следствия именно он попадает в зону видимости камеры на парковке в нелепой широкополой шляпе и в перчатках).

Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание. В тот же вечер Гордиенко, Сергеев и Лютенко покинули страну.

Вскоре после болгарской операции "Горшков" исчезает, но Гордиенко продолжает активную деятельность под своим реальным именем.

В 2016 году он путешествует в основном в Крым, а в 2017 году снова отправляется в Европу — теперь уже с дипломатическим паспортом. 27 января он прилетает в Женеву в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации.

25 октября 2018 года Гордиенко вылетел в Москву и с тех пор Россию не покидал.

Пресс-секретарь российской миссии Дарья Рудакова на вопрос, почему Гордиенко так внезапно покинул миссию, попросила перезвонить, после чего перестала брать трубку.

Таким образом, будучи дипломатом в ранге третьего секретаря, Гордиенко участвовал в спецоперациях вместе с участниками отравления Скрипаля.

Статус дипломата позволял ему пересекать границу без досмотра багажа, а это значит, что он мог быть именно тем человеком, который доставил "Новичок" из России.

Учитывая то, что он аккредитован до конца 2020 года, случай Гордиенко стал первым, когда действующего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обвинению в покушении на убийство.

Что было раньше: Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в попытке убийства в 2015 году торговца оружием Эмилияна Гебрева.

Они обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии "в качестве соучастников предприняли попытку умышленного убийства путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического вещества".

Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стали плохо себя чувствовать сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания осуществляла поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

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