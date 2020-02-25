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Рябошапка хоче передати СБУ всі розслідування нападів на активістів

Вівторок, 25 лютого 2020, 16:41
Рябошапка хоче передати СБУ всі розслідування нападів на активістів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка запропонував передати Службі безпеки України розслідування кримінальних проваджень щодо нападів на громадських активістів.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву Рябошапки під час "Форуму реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві

Пряма мова: "Ми намагаємося зараз всі справи, які пов’язані з нападами на активістів, передати в один орган досудового розслідування – це Служба безпеки. Є певні особливості, чому саме передаються туди справи, і власне, ми розуміємо, що контекст, чому ці люди зазнають нападів, він єдиний для всієї України, незалежно від регіону – здебільшого це одні й ті самі мотиви".

Деталі: На думку генпрокурора, найбільш прийнятним варіантом є розслідування нападів на активістів в одному органі досудового розслідування.

Що було раніше: Як пише Радіо Свобода, за даними дослідників кількох правозахисних організацій, за 2019 рік задокументовано 83 факти переслідування громадських активістів та правозахисників в Україні.

Найчастіше йшлося про захисників прав ЛГБТ, антикорупціонерів та борців із забудовами.

Найрезонанснішим з-поміж цих випадків є вбивство чиновниці та громадської активістки Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

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"Українська правда" у Threads

Теми: РябошапкаактивістиСБУОфіс генпрокуроранапад на Гандзюк
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