Рябошапка хочет передать СБУ все расследования нападений на активистов

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Вторник, 25 февраля 2020, 17:41

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предложил передать Службе безопасности Украины расследование уголовных производств по нападениям на общественных активистов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Рябошапки во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве

Прямая речь: "Мы пытаемся сейчас все дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования – это Служба безопасности. Есть определенные особенности, почему передаются туда дела, и собственно, мы понимаем, что контекст, почему эти люди подвергаются нападениям, он единый для всей Украины, независимо от региона – в основном это одни и те же мотивы".

Детали: По мнению генпрокурора, наиболее приемлемым вариантом является расследование нападений на активистов в одном органе досудебного расследования.

Что было раньше: Как пишет Радио Свобода, по данным исследователей нескольких правозащитных организаций, за 2019 год задокументировано 83 факта преследования гражданских активистов и правозащитников в Украине.

Чаще всего речь шла о защитниках прав ЛГБТ, антикоррупционерах и борцах с застройками.

Самым резонансным среди этих случаев является убийство чиновницы и общественной активистки Екатерины Гандзюк.

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Темы: Рябошапка активисты СБУ Офис генпрокурора нападение на Гандзюк


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