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За тиждень бойовики 23 рази не пустили представників ОБСЄ на окуповану територію

Вівторок, 25 лютого 2020, 16:49
За тиждень бойовики 23 рази не пустили представників ОБСЄ на окуповану територію

За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації 23 рази  обмежили свободу пересування патрулів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій зафіксували на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябрь) на півдні Донецької області.

Також у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого 2020 року повідомили, що патруль місії двічі не пропустили через блокпости – біля населених пунктів Верхньошироківське та Староласпа.

Патрулі зазначають, що тим часом інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Нагадаємо: 19 лютого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів під час атаки поблизу Золотого.

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄ
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