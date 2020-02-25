За тиждень бойовики 23 рази не пустили представників ОБСЄ на окуповану територію

147 переглядів
Вівторок, 25 лютого 2020, 17:49

За минулий тиждень збройні формування Російської Федерації 23 рази  обмежили свободу пересування патрулів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій зафіксували на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябрь) на півдні Донецької області.

Також у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 24 лютого 2020 року повідомили, що патруль місії двічі не пропустили через блокпости – біля населених пунктів Верхньошироківське та Староласпа.

Патрулі зазначають, що тим часом інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Нагадаємо: 19 лютого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів під час атаки поблизу Золотого.

Українська правда
Теми: Донбас ОБСЄ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Секретар РНБО розповів, хто може бути в спільних патрулях на Донбасі 25 лютого 2020, 10:51
Російські найманці вели вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС 25 лютого 2020, 07:14
На Донбасі чотири рази обстріляли українських військових 24 лютого 2020, 18:24
Усі новини
Головні новини
Чотирьох дебоширів із Нових Санжар взяли під варту
УЄФА відсторонила "динамівця" Бєсєдіна від футболу на рік
Зеленський призначив куратором по трансформації вугільної галузі ексменеджера Ахметова
"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу
Усі новини
Досвід

Як скролити соцмережі з користю

Освіта

ЗНО з української мови та літератури: підготовка, онлайн ресурси, лайфхаки від експертів

психологія

6 типів чоловіків, яких варто остерігатися