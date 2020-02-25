За неделю боевики 23 раза не пустили представителей ОБСЕ на оккупированную территорию

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Вторник, 25 февраля 2020, 17:49

За прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза ограничили свободу передвижения патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по оккупированным территориям Донбасса.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ

Детали: Почти половина всех отказов и задержек зафиксировали на блокпосту возле населенного пункта Верхньоширокивське (быв. Октябрь) на юге Донецкой области.

Также в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля 2020 года сообщили, что патруль миссии дважды не пропустили через блокпосты - около населенных пунктов Верхнешироковское и Староласпа.

Патрули отмечают, что тем временем другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.

Напомним: 19 фев миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов во время атаки вблизи Золотого.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОБСЕ


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