За неделю боевики 23 раза не пустили представителей ОБСЕ на оккупированную территорию

За прошедшую неделю вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза ограничили свободу передвижения патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по оккупированным территориям Донбасса.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ

Детали: Почти половина всех отказов и задержек зафиксировали на блокпосту возле населенного пункта Верхньоширокивське (быв. Октябрь) на юге Донецкой области.

Также в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля 2020 года сообщили, что патруль миссии дважды не пропустили через блокпосты - около населенных пунктов Верхнешироковское и Староласпа.

Патрули отмечают, что тем временем другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.

Напомним: 19 фев миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов во время атаки вблизи Золотого.