Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів

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Середа, 19 лютого 2020, 10:58

Вранці 18 лютого під час атаки бойовиків на спостережні пости Об’єднаних сил України поблизу Золотого, що на Луганщині, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 2 тисячі вибухів чи залпів.

Джерело: позачерговий короткий звіт СММ ОБСЄ (Організації безпеки й співпраці в Європі)

Дослівно: "Вранці 18 лютого, приблизно з 05:30 до 11:30, під час патрулювання в районі Золотого (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська), на передніх патрульних базах у Кадіївці (колишній Стаханов, не підконтрольний уряду, розташований за 50 км на захід від Луганська) та Попасній (під контролем уряду, 69 км на захід від Луганська) і за допомогою своїх камер СММ зафіксувала помітний стрибок у кількості порушень режиму припинення вогню в цьому районі, включаючи понад 2300 вибухів".

Деталі: Близько 12:00 місія скерувала в той район безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії. Його кадри аналізують.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ дасть більш детальну інформацію за результатами спостережень.

Теми: Донбас ООС ОБСЄ бойові дії


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