Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала 2300 вибухів

Вранці 18 лютого під час атаки бойовиків на спостережні пости Об’єднаних сил України поблизу Золотого, що на Луганщині, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 2 тисячі вибухів чи залпів.

Джерело: позачерговий короткий звіт СММ ОБСЄ (Організації безпеки й співпраці в Європі)

Дослівно: "Вранці 18 лютого, приблизно з 05:30 до 11:30, під час патрулювання в районі Золотого (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська), на передніх патрульних базах у Кадіївці (колишній Стаханов, не підконтрольний уряду, розташований за 50 км на захід від Луганська) та Попасній (під контролем уряду, 69 км на захід від Луганська) і за допомогою своїх камер СММ зафіксувала помітний стрибок у кількості порушень режиму припинення вогню в цьому районі, включаючи понад 2300 вибухів".

Деталі: Близько 12:00 місія скерувала в той район безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії. Його кадри аналізують.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ дасть більш детальну інформацію за результатами спостережень.

Передісторія: