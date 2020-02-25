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Буревій зірвав дах з казарми в Миколаєві, Міноборони хоче відшкодувань

Вівторок, 25 лютого 2020, 16:54

Після того як потужний вітер у Миколаєві зірвав дах з казарми Міноборони, міністерство заявило, що готує претензію підряднику, який проводив ремонту будівлі у 2017 році.

Джерело: пресслужба Міноборони, місцеве видання "НикВести"

Деталі: 24 лютого під час потужного буревію вітер зірвав дах з будівлі казарми у Миколаєві.

25 лютого в Міноборони повідомили, що постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає, а обсяг завданих збитків наразі встановлюється. Відомство пообіцяло провести службову перевірку, оскільки будівля була відремонтована у 2017 році.

Дослівно: "У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику".

Що цьому передувало: У понеділок, 24 лютого, в Миколаєві обрушилася частина пішохідного понтонного моста через річку Інгул.

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївпогоданадзвичайна подія
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