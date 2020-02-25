Ураган сорвал крышу из казармы в Николаеве, Минобороны хочет возмещений

769 просмотров
Вторник, 25 февраля 2020, 17:54

После того как мощный ветер в Николаеве сорвал крышу из казармы Минобороны, министерство заявило, что готовит претензию подрядчику, который проводил ремонт здания в 2017 году.

Источник: пресс-служба Минобороны, местное издание "НикВести"

Детали: 24 февраля во время мощного урагана ветер сорвал крышу со здания казармы в Николаеве.

25 февраля в Минобороны сообщили, что пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет, а объем нанесенного ущерба устанавливается. Ведомство пообещало провести служебную проверку, поскольку здание было отремонтировано в 2017 году.

Дословно: "В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику".

Темы: Николаев погода чрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мощный ветер снес понтонный мост на реке Ингул в Николаеве 24 февраля 2020, 16:48
В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона 16 февраля 2020, 13:53
В Николаевской ОГА провели обыски по делу "присвоения" Днепро-Бугского лимана 10 февраля 2020, 19:06
Все новости
Главные новости
Четырех дебоширов из Новых Санжар взяли под стражу
УЕФА отстранил "динамовца" Беседина от футбола на год
Зеленский назначил куратором по трансформации угольной отрасли экс-менеджера Ахметова
"Украинский – для комедий": относительно продюсера "1+1" возбудили дело
Все новости
Опыт

Как скролить соцсети с пользой

здоровье

Как справиться с пониженным давлением?

Фото

Пес Хатико: как на самом деле выглядел самый преданный собака

Поиск по сайту
Архив
Весь архів