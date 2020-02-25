Ураган сорвал крышу из казармы в Николаеве, Минобороны хочет возмещений

После того как мощный ветер в Николаеве сорвал крышу из казармы Минобороны, министерство заявило, что готовит претензию подрядчику, который проводил ремонт здания в 2017 году.

Источник: пресс-служба Минобороны, местное издание "НикВести"

Детали: 24 февраля во время мощного урагана ветер сорвал крышу со здания казармы в Николаеве.

25 февраля в Минобороны сообщили, что пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет, а объем нанесенного ущерба устанавливается. Ведомство пообещало провести служебную проверку, поскольку здание было отремонтировано в 2017 году.

Дословно: "В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику".