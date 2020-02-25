На Донбасі ворог стріляє із забороненої зброї

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Вівторок, 25 лютого 2020, 18:11

Упродовж поточної доби незаконні збройні формування 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Талаківкою – з міномету калібру 82 мм противник випустив 5 мін та неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ОС, а саме: в районі Катеринівки – зі 120-мм міномету – 10 мін.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів 25 лютого втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: Донбас війна Об'єднані сили на Донбасі ООС


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