На Донбассе враг стреляет из запрещенного оружия

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Вторник, 25 февраля 2020, 18:11

В течение нынешних суток незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", а именно: рядом с Талаковкой – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин, и недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник совершил один обстрел по позициям ОС, а именно: в районе Катериновки ­– из 120-мм миномета – 10 мин.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 25 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: Донбасс война Объединенные силы на Донбассе ООС


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