В окупованому Росією Криму "свідку Єгови" з Джанкоя дають 7 років в’язниці

Прокуратура в анексованому Криму запросила для Сергія Філатова з Джанкоя сім років в’язниці за організацію забороненої в Росії релігійної організації "Свідки Єгови".

Джерело: Крим.Реалії

Пряма мова Філатова: "Сьогодні проходили дебати сторін. І прокурор попросив сім років за нібито "екстремістську діяльність". Тобто за віровчення, за те, що людина вірить в Бога. Немає складу злочину, немає провини. Надумано все. Кожен, хто тут стоїть, теж може постраждати".

Адвокат Олег Захарчук: "Має місце фальсифікація доказів у справі з самого початку. Звинувачення базується тільки на припущеннях, здогадах. Очевидні порушення норм російського законодавства, норм міжнародного законодавства…

Звісно, ми будемо домагатися відновлення порушених прав і свобод як Філатова, так і всіх "Свідків Єгови" не тільки в Джанкої, а й у Росії...Будемо звертатися в ЄСПЛ...".

Деталі: Засідання у підконтрольному Кремлю Джанкойському районному суді провели в закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення.

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