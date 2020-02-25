В оккупированном Россией Крыму "свидетелю Иеговы" из Джанкоя дают 7 лет тюрьмы

Прокуратура в аннексированном Крыму просит для Сергея Филатова из Джанкоя семь лет тюрьмы за организацию запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Источник: Крым.Реалии

Прямая речь Филатова: "Прокурор попросил семь лет за якобы "экстремистскую деятельность". То есть за вероучения, за то, что человек верит в Бога. Нет состава преступления, нет вины. Надуманно все".

Адвокат Олег Захарчук: "Имеет место фальсификация доказательств по делу с самого начала. Обвинение основывается только на предположениях, догадках. Очевидные нарушения норм российского законодательства, норм международного законодательства...

Конечно, мы будем добиваться восстановления нарушенных прав и свобод как Филатова, так и всех "свидетелей Иеговы" не только в Джанкое, но и в России... Будем обращаться в ЕСПЧ..."

Детали: Заседание в подконтрольном Кремлю Джанкойском районном суде провели в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения.

Предыстория: