В оккупированном Россией Крыму "свидетелю Иеговы" из Джанкоя дают 7 лет тюрьмы
Прокуратура в аннексированном Крыму просит для Сергея Филатова из Джанкоя семь лет тюрьмы за организацию запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Источник: Крым.Реалии
Прямая речь Филатова: "Прокурор попросил семь лет за якобы "экстремистскую деятельность". То есть за вероучения, за то, что человек верит в Бога. Нет состава преступления, нет вины. Надуманно все".
Адвокат Олег Захарчук: "Имеет место фальсификация доказательств по делу с самого начала. Обвинение основывается только на предположениях, догадках. Очевидные нарушения норм российского законодательства, норм международного законодательства...
Конечно, мы будем добиваться восстановления нарушенных прав и свобод как Филатова, так и всех "свидетелей Иеговы" не только в Джанкое, но и в России... Будем обращаться в ЕСПЧ..."
Детали: Заседание в подконтрольном Кремлю Джанкойском районном суде провели в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения.
Предыстория:
- 16 ноября 2018 года ФСБ РФ провела в Джанкое массовые обыски и задержания свидетелей Иеговы.
- 17 ноября в оккупированном Крыму против задержанного жителя Джанкоя Сергея Филатова возбуждено дело по ч.1 ст.282.2 УК РФ об организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским.
- В 2017 году Верховный суд России принял решение о запрете "Свидетелей Иеговы" по иску Министерства юстиции России.