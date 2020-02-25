Негода на півдні України: на жінку впав карниз, вона у комі

У Херсоні жінка перебуває у комі після травми, спричиненої буревієм.

Джерело: пресслужба Херсонської міськради

Деталі: 68-річну жінку шпиталізували до обласної лікарні із забійною раною тім’яної області – на неї впав карниз, зірваний вітром. Після операції вона у комі, її стан оцінюють як тяжкий.

Також у лікарні зі струсами перебувають 13-річна дівчина та 21-річний хлопець.

Передісторія: У понеділок в Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.