Негода на півдні України: на жінку впав карниз, вона у комі
Вівторок, 25 лютого 2020, 18:23
У Херсоні жінка перебуває у комі після травми, спричиненої буревієм.
Джерело: пресслужба Херсонської міськради
Деталі: 68-річну жінку шпиталізували до обласної лікарні із забійною раною тім’яної області – на неї впав карниз, зірваний вітром. Після операції вона у комі, її стан оцінюють як тяжкий.
Також у лікарні зі струсами перебувають 13-річна дівчина та 21-річний хлопець.
Передісторія: У понеділок в Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.
Українська правда