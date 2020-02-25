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Непогода на юге Украины: на женщину упал карниз, она в коме

Вторник, 25 февраля 2020, 18:23
Непогода на юге Украины: на женщину упал карниз, она в коме

В Херсоне женщина находится в коме после травмы, вызванной ураганом.

Источник: прес-служба Херсонского горсовета

Детали: 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области - на нее упал карниз, сорванный ветром.

После операции она в коме, его состояние оценивают как тяжелое.

Также в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.

Предыстория: В понедельник в Одессе поваленное шквальным ветром дерево убило пожилую женщину.

Украинская правда
Темы: погода
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