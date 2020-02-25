Непогода на юге Украины: на женщину упал карниз, она в коме
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Вторник, 25 февраля 2020, 19:23
В Херсоне женщина находится в коме после травмы, вызванной ураганом.
Источник: прес-служба Херсонского горсовета
Детали: 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области - на нее упал карниз, сорванный ветром.
После операции она в коме, его состояние оценивают как тяжелое.
Также в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.
Предыстория: В понедельник в Одессе поваленное шквальным ветром дерево убило пожилую женщину.
Украинская правда
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