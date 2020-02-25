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У Раді хочуть виступати російською – законопроєкт

Вівторок, 25 лютого 2020, 18:42
У Раді хочуть виступати російською – законопроєкт

Законопроєкт від 18 лютого пропонує змінити Регламент Верховної Ради щодо робочих мов народних депутатів.

Джерело: законопроєкт №3084

Деталі: Мовою роботи посадових осіб Верховної Ради, на яких поширюється дія закону "Про державну службу", є державна мова.

Водночас, відповідно до статті 10 Конституції, в роботі Верховної Ради може використовуватися російська та інші мови національних меншин України.

Народні депутати та інші особи, на яких не поширюється дія закону "Про державну службу", на пленарних засіданнях, парламентських слуханнях, в роботі органів Ради можуть використовувати для всіх видів виступів мови національних меншин України.

Йдеться про виступи, передбачені у статті 32 Регламенту, зокрема доповіді, співдоповіді, заключне слово, заяви, резолюції, пояснення, зауваження, запитання, повідомлення та довідки, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, виголошення окремої думки.

У такому разі за потреби Апарат Верховної Ради забезпечує переклад з мов національних меншин України на державну мову і навпаки.

Ініціаторами законопроєкту вказані нардеп фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин і член фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

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Українська правда

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Теми: Верховна Радазаконодавство
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