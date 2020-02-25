Рада рассматривает закон, который позволяет нардепам выступать на русском языке

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Вторник, 25 февраля 2020, 19:42

Законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно рабочего языка от 18 февраля 2020 года предлагает закрепить рабочие языки народных депутатов.

Источник: законопроект №3084

Детали: Языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона "О государственной службе", является государственный язык.

В то же время, согласно статье 10 Конституции, в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины.

Народные депутаты и другие лица, на которых не распространяется действие закона "О госслужбе", на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях, в работе органов Рады могут использовать для всех видов выступлений языки национальных меньшинств Украины.

Речь идет о выступлениях, предусмотренных в статье 32 Регламента, в частности, доклад, заключительное слово, заявления, резолюции, объяснения, замечания, вопросы, сообщения и справки, внесение предложений, поправок, объявления депутатских запросов, вынесение личного мнения.

В таком случае при необходимости Аппарат Верховной Рады обеспечивает перевод с языков нацменьшинств Украины на государственный язык и наоборот.

Инициаторами законопроекта указаны нардеп фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин и член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

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Украинская правда
Темы: Верховная Рада законодательство


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