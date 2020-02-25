Зеленський призначив секретарю РНБО ще одного заступника

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Вівторок, 25 лютого 2020, 20:56
apteka ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ президента №57/2020 року

Дослівно: "Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Довідково: Останнім місцем роботи Соловйова, згідно з декларацією кандидата на посаду, поданою ним у НАЗК, останнім місцем роботи Соловйова був вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом".

Також він є підприємцем та задекларував майже 5 млн доходів від цієї діяльності. 

Нагадаємо: 29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також із робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Українська правда
Теми: Зеленський укази РНБО


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