Зеленський призначив секретарю РНБО ще одного заступника

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ президента №57/2020 року

Дослівно: "Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Довідково: Останнім місцем роботи Соловйова, згідно з декларацією кандидата на посаду, поданою ним у НАЗК, останнім місцем роботи Соловйова був вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом".

Також він є підприємцем та задекларував майже 5 млн доходів від цієї діяльності.

За часів президентства Віктора Ющенка Соловйов очолював Державну службу з лікарських засобів і виробів медичного призначення. Пізніше відомство було реформоване у Державну службу з лікарських препаратів і контролю за наркотиками. Її Соловйов також очолював за часів експрезидента Віктора Януковича.

Звільнений з цієї посади у квітні 2014 року.

Тоді ж керував Генінспекцією Мінохорони здоров’я з контролю якості лікарських засобів. Соловйов є співвласником фірми "Пік-Фарм", що займається виробництвом фармацевтики.

48-річний Соловйов працює у медичній та фармацевтичній сфері з 90-х років.

Нагадаємо: 29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також із робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.