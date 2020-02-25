Зеленский назначил секретарю СНБО еще одного заместителя

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ президента №57/2020 года

Дословно: "Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Справка: Последним местом работы Соловьева, согласно декларации кандидата на должность, поданной им в НАПК, последним местом работы Соловьева было высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом".

Также он является предпринимателем и задекларировал почти 5 млн доходов от этой деятельности.

Напомним: 29 ноября президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.