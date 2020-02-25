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Зеленский назначил секретарю СНБО еще одного заместителя

Вторник, 25 февраля 2020, 19:56
Зеленский назначил секретарю СНБО еще одного заместителя
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ президента №57/2020 года

Дословно: "Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Справка: Последним местом работы Соловьева, согласно декларации кандидата на должность, поданной им в НАПК, последним местом работы Соловьева было высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом".

Также он является предпринимателем и задекларировал почти 5 млн доходов от этой деятельности.

Во времена президентства Виктора Ющенко Соловьев возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. Позже ведомство было реформировано в Государственную службу по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками. Ее Соловьев также возглавлял во времена экс-президента Виктора Януковича.

Освобожден от этой должности в апреле 2014 года.

Тогда же руководил Генинспекцией Минздрава по контролю за качеством лекарственных средств. Соловьев является совладельцем фирмы "Пик-Фарм", занимающейся производством фармацевтики.

48-летний Соловьев работает в медицинской и фармацевтической сфере с 90-х годов.

Напомним: 29 ноября президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийуказыСНБО
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