В Алжирі заявили про перший випадок коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Алжиру підтвердило перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Коронавірус виявили в італійця, який приїхав до Алжиру 17 лютого.

Хворого помістили на карантин.

Тим часом в Італії зафіксовано 11-й випадок смерті від коронавірусу.

Що передувало: 25 лютого у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Також повідомлялося про 280 випадків захворювання і 10 смертей від Covid-19 в Італії.