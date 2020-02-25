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В Алжирі заявили про перший випадок коронавірусу

Вівторок, 25 лютого 2020, 22:54
В Алжирі заявили про перший випадок коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Алжиру підтвердило перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Коронавірус виявили в італійця, який приїхав до Алжиру 17 лютого.

Хворого помістили на карантин.

Тим часом в Італії зафіксовано 11-й випадок смерті від коронавірусу.

Що передувало: 25 лютого у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу. 

Про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Також повідомлялося про 280 випадків захворювання і 10 смертей від Covid-19 в Італії.

Українська правда

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Теми: коронавірусІталія
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