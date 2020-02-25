В Алжирі заявили про перший випадок коронавірусу
Вівторок, 25 лютого 2020, 22:54
Міністерство охорони здоров'я Алжиру підтвердило перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19.
Джерело: Al Jazeera з посиланням на Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Коронавірус виявили в італійця, який приїхав до Алжиру 17 лютого.
Хворого помістили на карантин.
Тим часом в Італії зафіксовано 11-й випадок смерті від коронавірусу.
Що передувало: 25 лютого у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.
Про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.
Також повідомлялося про 280 випадків захворювання і 10 смертей від Covid-19 в Італії.
Українська правда