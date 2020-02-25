В Алжире заявили о первом случае коронавируса

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Вторник, 25 февраля 2020, 23:54

Министерство здравоохранения Алжира подтвердило первый случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на Минздрав

Детали: Коронавирус обнаружили у итальянца, который прибыл в Алжир 17 февраля. 

Заболевшего поместили на карантин.

Тем временем в Италии зафиксирован 11-й случай смерти от коронавируса.

Что предшествовало: 25 февраля в Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.

О первых случаях заболевания сообщили также Австрия и Хорватия.

Также сообщалось о 280 случаях заболевания и 10 смертях от Covid-19 в Италии.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия


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