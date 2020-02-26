Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Штатах начали на людях тестировать препарат против коронавируса

Среда, 26 февраля 2020, 00:51
В Штатах начали на людях тестировать препарат против коронавируса

Медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19.

Источник: заявление Национального института здоровья США

Детали: Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность антивирусного препарата.

Первым участником испытания стал американец, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess.

Отмечается, что исследование могут адаптировать для оценки других дополнительных методов лечения коронавируса.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей к панике в Украине

Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 25 февраля из медицинских учреждений выписали 27563 человека, которые успешно вылечились от коронавируса, умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.
  • Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 80146.

Украинская правда
Темы: коронавирусСШАздоровьевакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: