Медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19.

Источник: заявление Национального института здоровья США

Детали: Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность антивирусного препарата.

Первым участником испытания стал американец, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess.

Отмечается, что исследование могут адаптировать для оценки других дополнительных методов лечения коронавируса.

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