В Штатах начали на людях тестировать вакцину против коронавируса
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Среда, 26 февраля 2020, 01:51
Медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19.
Источник: заявление Национального института здоровья США
Детали: Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность антивирусного препарата.
Первым участником испытания стал американец, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess.
Отмечается, что исследование могут адаптировать для оценки других дополнительных методов лечения коронавируса.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- По состоянию на 25 февраля из медицинских учреждений выписали 27563 человека, которые успешно вылечились от коронавируса, умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.
- Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 80146.
Украинская правда
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