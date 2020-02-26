Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Криму.

Джерело: повідомлення на сайті Білого дому

Деталі: Лідер США пояснив своє рішення тим, що Росія, її дії та політика, і надалі несуть загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Штатів.

У наказі №13660 зазначається, що дії РФ в Україні включно з анексією Криму та агресією на Донбасі "продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави".

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. За участі "зелених чоловічків", людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, вона провела там незаконний "референдум". Після анексії та окупації півострову на Москву було накладено ряд санкцій. Також її дії засудила міжнародна спільнота. Офіційно Кремль заперечує анексію, називаючи це "приєднанням" та "поверненням" Криму до Росії.

Читати більше: Кримські зрадники. Як склалось життя лідерів окупації півострова

Нагадаємо: