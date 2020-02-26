Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

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Среда, 26 февраля 2020, 03:12

Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Крыма.

Источник: сообщение на сайте Белого дома

Детали: Лидер США объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.

В приказе №13660 отмечается, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства".

Почему это важно: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. При участии "зеленых человечков", людей в военной форме без опознавательных знаков, она провела там незаконный "референдум". После аннексии и оккупации полуострова на Москву был наложен ряд санкций. Также ее действия осудило международное сообщество. Официально Кремль отрицает аннексию, называя это "присоединением" и "возвращением" Крыма к России.

Читать больше: Крымские предатели. Как сложилась жизнь лидеров оккупации полуострова

Напомним

  • Ранее президент США Дональд Трамп также продливал санкции против России, которые ввел его предшественник Барак Обама в 2014 году.

Украинская правда
Темы: США санкции Крым Росcия Трамп


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